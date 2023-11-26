У листопаді українські супермаркети оновили цінники на овочі, які входять до складу борщового набору. Скільки коштуватиме картопля, капуста, цибуля, буряк та морква для улюбленої страви, показують дані моніторингу на порталі "Мінфін".

Цього року ціни на кілограм картоплі в українських супермаркетах у середньому становить 12,75 гривень, що порівняно з жовтнем (8,89 гривень за кілограм) свідчить про зростання ціни. Зокрема, в "Ашан" ціна на картоплю складає 11,50 гривень за кілограм, а в Мегамаркеті – 14,90 гривень за кілограм. Рожева картопля подорожчала з 13,42 до 15,81 гривень за кілограм, у "Ашан" ціна картоплі залишилася більш доступною, коштуючи 13,90 гривень за кілограм.

Ціни на капусту також зросли у листопаді. Молода капуста подорожчала з 19,62 до 23,60 гривень за кілограм, а білокачанна капуста тепер у середньому коштує 8,46 грн проти 7,55 гривень за кілограм у жовтні. У Varus можна знайти капусту за 7,60 гривень за кілограм.

У свою чергу цибуля стала дешевшею. Біла цибуля продається за середньою ціною 29,40 гривень за кілограм, ріпчаста цибуля коштує 12,96 гривень за кілограм, а синя цибуля подорожчала з 29,34 до 33,80 гривень за кілограм.

Ціна на моркву в середньому складає 8,55 гривень за кілограм, що на лише 5 копійок вище, ніж минулого місяця. Вартість цього овоча розподіляється від 7,50 до 10,90 гривень за кілограм і залежить від конкретного супермаркету.

Ціни буряка виросли також. Вартість підвищилась з 8,02 гривень за кілограм до 9,33 гривень за кілограм.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.