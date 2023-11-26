В ноябре украинские супермаркеты обновили ценники на овощи, входящие в состав борщового набора. Сколько будет стоить картофель, капуста, лук, свекла и морковь для любимого блюда, показывают данные мониторинга на портале "Минфин".

В этом году цены на килограмм картофеля в украинских супермаркетах в среднем составляет 12,75 гривен, что по сравнению с октябрем (8,89 гривен за килограмм) свидетельствует о росте цены. В частности, в "Ашан" цена на картофель составляет 11,50 гривен за килограмм, а в Мегамаркете – 14,90 гривен за килограмм. Розовый картофель подорожал с 13,42 до 15,81 гривен за килограмм, в "Ашан" цена картофеля осталась более доступной, стоя 13,90 гривен за килограмм.

Цены на капусту также выросли в ноябре. Молодая капуста подорожала с 19,62 до 23,60 гривен за килограмм, а белокочанная капуста теперь в среднем стоит 8,46 грн против 7,55 гривень за килограмм килограмм в октябре. В Varus можно найти капусту за 7,60 гривен за килограмм.

В свою очередь лук стал дешевле. Белый лук продается по средней цене 29,40 гривень за килограмм, репчатый лук стоит 12,96 гривень за килограмм, а синий лук подорожал с 29,34 до килограмма. 33,80 гривен за килограмм.

Цена на морковь в среднем составляет 8,55 гривен за килограмм, что на 5 копеек выше, чем в прошлом месяце. Стоимость этого овоща распределяется от 7,50 до 10,90 гривны за килограмм и зависит от конкретного супермаркета.

Цены свеклы выросли также. Стоимость повысилась с 8,02гривен за килограмм до 9,33 гривен за килограмм.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.