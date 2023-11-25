Піднімають оптово-відпускні ціни для компенсації втрат у весняно-літній період, що впливає на збільшення роздрібних цін на споживчому ринку.

Очікується підвищення цін на яйця в Україні через збільшення відпускних цін виробниками. Крім того, вартість продукції відомих марок вже почала зростати.

Співробітниця Інституту аграрної економіки, Світлана Пашко, вказує на кілька факторів, що призводять до здорожчання, таких як витрати на упаковку, брендові марки та рекламу, а також торговельні надбавки.

Керівники птахофабрик піднімають оптово-відпускні ціни для компенсації втрат у весняно-літній період, що впливає на збільшення роздрібних цін на споживчому ринку.

"Витрати на упаковку, брендові марки, рекламу виробника та торгові надбавки сприяють зростанню роздрібної ціни на курячі яйця в торговельних мережах", - додала експерт.

Наразі конкретного підвищення цін на яйця не зафіксовано, проте продукція марки "Ясенсвіт" вже здорожчала: 23 листопада її середня ціна становила 55,76 грн/десяток, що на 2 грн вище за середню ціну у жовтні. Узагальнено, ці яйця у супермаркетах продаються за цінами від 54,5 до 57,9 грн/десяток, за даними "Мінфіну".

При цьому ще деякі продукти можуть здорожчати у найближчий період, що пов'язано з рядом факторів. Серед них – м'ясо та ковбаса, овочі та фрукти. Очікується, що це подорожчання відбудеться наприкінці поточного року, наближаючись до Різдва та Нового року. Таке зростання ціни відбувається щороку.

Джерело: 24 Канал.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.