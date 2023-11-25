Поднимают оптово-отпускные цены для компенсации потерь в весенне-летний период, что влияет на увеличение розничных цен на потребительском рынке.

Ожидается повышение цен на яйца в Украине из-за увеличения отпускных цен производителями. Кроме того, стоимость продукции известных марок уже начала расти.

Сотрудница Института аграрной экономики, Светлана Пашко, указывает на несколько факторов, приводящих к удорожанию, таких как расходы на упаковку, брендовые марки и рекламу, а также торговые надбавки.

Руководители птицефабрик поднимают оптово-отпускные цены для компенсации потерь в весенне-летний период, что влияет на увеличение розничных цен на потребительском рынке.

"Расходы на упаковку, брендовые марки, рекламу производителя и торговые надбавки способствуют росту розничной цены на куриные яйца в торговых сетях", - добавила эксперт.

Пока конкретное повышение цен на яйца не зафиксировано, однако продукция марки "Ясенсвіт" уже подорожала: 23 ноября ее средняя цена составляла 55,76 грн/десяток, что на 2 грн выше средней цены в октябре. Обобщено, эти яйца в супермаркетах продаются по ценам от 54,5 до 57,9 грн/десяток, по данным "Минфина".

При этом еще некоторые продукты могут подорожать в ближайший период, что связано с рядом факторов. Среди них – мясо и колбаса, овощи и фрукты. Ожидается, что это подорожание состоится в конце текущего года, приближаясь к Рождеству и Новому году. Такой рост цены происходит каждый год.

Источник: 24 Канал.

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