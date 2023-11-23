Українським захисникам вдалося відбити позиції, які раніше захопили російськи окупанти.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти наступальних або штурмових дій не вели. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Також у Генштабі повідомили, що на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону. Ворог несе втрати.

«Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак», - йдеться у новому зведенні Генштаба.

У своє чергу український захисник, який веде свій телеграм-канал Бахмутський Балу, повідомив, що окупанти дуже сильно продовжують давити на їхні позиції на Бахмутському напрямку.

За словами «Балу», ворог отримує відсіч і відходить.

«Позиційні бої по всьому напрямку, артилерія працює 24/7 ( з обох боків ). Прийшла на допомогу одна бригада, хлопці вже працюють», - повідомив «Балу».

Також боєць повідомив, що в Андріївці окупанти зайняли українські позиції, але ненадовго.

«Хлопці повернули вже їх. М'ясо продовжує лізти», - зазначив боєць.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков розповів про ситуацію навколо Авдіївки.

За його словами, урайоні АКХЗ ситуація є стабільною.

«У тому плані, що окупанти стабільно влаштовують 6-8 штурмів щодня і стабільно в них здихають під парканом заводу. Але біля очисних ситуація важка. Там довелося відійти, і окупанти намагаються розвинути успіх. Наші воїни, своєю чергою, не дають оркам закріплюватися.

У напрямку Новокалинового та Очеретиного ворог зміг просунутися на 150-200 метрів, надалі був зупинений», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі, додавши, що в районах Степового та Сєвєрного продовжуються зустрічні бої.

Крім того, на Авдіївському напрямку ворог проводить перегрупування і готується до нових атак

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін

«Десятки атак доводиться відбивати нашим захисникам щодня. Лінія оборони суттєво не зменшується, ми проводимо контрдії і постійно ефективно знищуємо ворога. Просуватися окупантам ніхто не дає», - повідомив Лазуткін.

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