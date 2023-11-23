Украинским защитникам удалось отбить позиции, которые ранее были захвачены российскими оккупантами.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

Отмечается, что на Бахмутском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

Также в Генштабе сообщили, что на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону. Враг несет потери.

«Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак», - говорится в новом своде Генштаба.

В свою очередь украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал Бахмутский Балу, сообщил, что оккупанты очень сильно продолжают давить на их позиции на Бахмутском направлении.

По словам Балу, враг получает отпор и отходит.

«Позиционные бои по всему направлению, артиллерия работает 24/7 (с обеих сторон). Пришла на помощь одна бригада, ребята уже работают», - сообщил Балу.

Также боец ​​сообщил, что в Андреевке оккупанты заняли украинские позиции, но ненадолго.

«Ребята уже вернули их. Мясо продолжает лезть», - отметил боец.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал о ситуации вокруг Авдеевки.

По его словам, в районе АКХЗ ситуация стабильная.

«В том плане, что оккупанты стабильно устраивают 6-8 штурмов ежедневно и стабильно у них подыхают под забором завода. Но у очистных ситуация тяжелая. Там пришлось отойти, и оккупанты пытаются развить успех. Наши воины, в свою очередь, не дают оркам закрепляться.

В направлении Новокалинового и Очеретиного враг смог продвинуться на 150-200 метров, в дальнейшем был остановлен», - сообщил Мирошников в своем телеграм-канале, добавив, что в районах Степного и Северного продолжаются встречные бои.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг проводит перегруппировку и готовится к новым атакам.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБР Дмитрий Лазуткин

«Десяти атак приходится отбивать нашим защитникам каждый день. Линия обороны существенно не уменьшается, мы проводим контрдействия и постоянно эффективно уничтожаем врага. Продвигаться оккупантам никто не дает», - сообщил Лазуткин.

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