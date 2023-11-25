Падіння ціни пов'язують із низьким попитом на цей овоч та перевищенням пропозиції на ринку.

В Україні стрімко дешевшає популярний овоч, поки ціни на яблука лізуть вгору. Йдеться про буряк. Експерти пояснили, у чому полягає причина зниження ціни і чого далі чекати від вартості цього овоча.

Українські столові буряки за останній робочий тиждень зазнали зниження ціни на 19%. Падіння ціни пов'язують із низьким попитом на цей овоч та перевищенням пропозиції на ринку.

В даний момент ціна на буряки становить від 5 до 8 гривень за кілограм, що на 19% менше, ніж минулого тижня. Оптові компанії та роздрібні мережі змушені були зменшити обсяги закупівель буряків через повільний збут. В результаті багато виробників утримуються від продажу, очікуючи подальшого зростання ціни.

Ринкові ціни на буряки також впали на 20% порівняно з листопадом 2022 року. Наразі експерти не вбачають передумов для подорожчання цього овоча. У супермаркетах ціни на буряки коливаються від 7,3 гривні за кілограм до 9,9 гривні за кілограм.

Варто також зазначити, що за прогнозами овочі борщового набору цього сезону суттєво дорожчати не будуть. Ціни на них уже пройшли пік.

У попередньому році та до середини поточного сезону овочі в Україні були значно дорожчими через те, що Російська Федерація окупувала частину Херсонської та Запорізької областей, де активно вирощували ці культури. В інших регіонах не встигли посадити їх через повномасштабне вторгнення, яке розпочалося у лютому.

Джерело: EastFruit.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

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