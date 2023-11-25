Падение цены связывают с низким спросом на этот овощ и превышением предложения на рынке.

В Украине стремительно дешевеет популярный овощ, пока цены на яблоки лезут вверх. Речь идет о свекле. Эксперты объяснили, в чем состоит причина снижения цены и чего дальше ожидать стоимости этого овоща.

Украинская столовая свекла за последнюю рабочую неделю испытала снижение цены на 19%. Падение цены связывают с низким спросом на этот овощ и превышением предложения на рынке.

В настоящее время цена на свеклу составляет от 5 до 8 гривен за килограмм, что на 19% меньше, чем на прошлой неделе. Оптовые компании и розничные сети вынуждены были снизить объемы закупок свеклы из-за медленного сбыта. В результате многие производители воздерживаются от продаж, ожидая дальнейшего роста цены.

Рыночные цены на свеклу также упали на 20% по сравнению с ноябрем 2022 года. Пока эксперты не видят предпосылок для подорожания этого овоща. В супермаркетах цены на свеклу колеблются от 7,3 грн за килограмм до 9,9 грн за килограмм.

Следует также отметить, что по прогнозам овощи борщового набора в этом сезоне существенно дорожать не будут. Цены на них уже прошли пик.

В предыдущем году и к середине текущего сезона овощи в Украине были значительно дороже из-за того, что Российская Федерация оккупировала часть Херсонской и Запорожской областей, где активно выращивали эти культуры. В других регионах не успели посадить их из-за начавшегося в феврале полномасштабного вторжения.

Источник: EastFruit.

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