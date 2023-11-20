Співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про те, як змінилася її вага в період повномасштабної війни, а також про її зусилля зі скидання зайвих кілограмів.

Спочатку, коли почалося російське вторгнення, артистка була у формі та важила 53-54 кілограми. Однак у ході війни вона почала набирати вагу, зізнаючись, що її стресовий стан призводить до переїдання та вживання алкоголю.

"Якщо подивитися на мене до війни, а я якраз привела себе в порядок, я важила 53-54 кілограми, а зараз 65. Коли я в стресі, я їм солодке, і п'ю. Торік я почала набирати, бо були обстріли. Що я робила? Я пила та їла" – ділиться Приходько.

На даний момент артистка дотримується дієти, зокрема практикує голодування. Тим не менш, це їй не так легко дається, оскільки вона освідчується в любові до смачної їжі та напоїв:

"Виходить, чесно кажучи, погано. Іноді хочеться випити, з'їсти солодкого, з'їсти на ніч" – зізналася також Приходько.

Також Приходько розповіла, чому її чоловік, Олександр, не бере участі у бойових діях на передовій, і як вона відреагує, якщо йому доведеться служити. Як відомо, Приходько активно виступала проти артистів, які втекли з країни, щоб не брати участь у бойових діях.

Приходько наголосила, що наразі її партнеру по життю не загрожує заклик на фронт через статус багатодітного батька, що звільняє його від обов'язку служити.

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