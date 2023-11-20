Певица Анастасия Приходько откровенно рассказала о том, как изменился её вес в период полномасштабной войны, а также о её усилиях по сбросу лишних килограммов.

Изначально, когда началось российское вторжение, артистка была в форме и весила 53-54 килограмма. Однако в ходе войны она стала набирать вес, признаваясь, что её стрессовое состояние приводит к перееданию и употреблению алкоголя.

"Если посмотреть на меня до войны, а я как раз привела себя в порядок, я весила 53-54 кило, а сейчас 65. Когда я в стрессе, я ем сладкое, и пью. В прошлом году я начала набирать, потому что были обстрелы. Что я делала? Я пила и ела" - делится Приходько.

На данный момент артистка придерживается диеты, в том числе практикует голодание. Тем не менее, это ей не так легко дается, поскольку она признается в любви к вкусной пище и напиткам:

"Получается, честно говоря, плохо. Иногда хочется выпить, съесть сладкого, пожрать на ночь" - призналась также Приходько.

Также Приходько рассказала, почему ее муж, Александр, не участвует в боевых действиях на передовой, и как она отреагирует, если ему придется служить. Как известно, Приходько активно выступала против артистов, которые сбежали со страны, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Приходько подчеркнула, что в данный момент ее партнеру по жизни не грозит призыв на фронт из-за статуса многодетного отца, что освобождает его от обязанности служить.

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