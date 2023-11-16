Цього разу на своїй сторінці в Instagram Дмитро Комаров оголосив, що проєкт "Світ навиворіт" повертається, і новий сезон присвячений не екзотичним країнам, а Україні.

"Наш стиль незмінний – ми показуємо «виворіт», неочевидні теми, те, що часто приховане від очей, поринаємо в самісінький епіцентр подій і показуємо життя зсередини. Наприклад, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, ми в той же день вирушили на Херсонщину. Наша знімальна група не просто знімала, а була маленькою частинкою однієї з рятувальних команд волонтерів – човном перевозили людей і тварин, доставляли продукти", — пише Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров зізнається, що тоді його дуже вразили люди.

"Не забуду жінку, яка збиралася виїхати із зони підтоплення, але її собака втікла. У жінки був вибір: виїхати без собаки, врятувавши себе і нову машину, або залишитись шукати собаку. Собака знайшлась. Машина за 20 тис. доларів втонула. Жінка щаслива. Дуже багато історій саме про любов та людяність – навіть в найважчих ситуаціях", — наголосив Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров додав, що у новому "Світ навиворіт" покаже і справжні пошуки скарбів: разом із археологами ведучий шукав стародавні артефакти, які опинилися на поверхні після підриву окупантами ГЕС.

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