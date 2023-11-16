Арсен Мірзоян розкрив подробиці свого першого шлюбу, поділяючись досвідом та стосунками з колишньою дружиною на ім'я Ганна. Артист зізнався, що до укладення першого шлюбу надавав перевагу вільним відносинам, не прагнучи серйозних зобов'язань. Однак усе змінилося, коли він зустрів свою першу дружину.

Мірзоян описав цей період як закоханість, яка поступово переходить у звичку через близькість. З появою дітей та повсякденних турбот відносини стають більш складними, але люди починають бачити один одного більш відкрито.

Відносини з колишньою дружиною, за словами Мірзояна, не покращали згодом. Він спокійно прийняв розлучення, але Ганна продовжує відчувати образу. Незважаючи на кілька розмов про це, стосунки залишаються напруженими.

"Спокійно відпустив, а вона все ще скривджена. Це вже як правило для неї. Вона теж відпустила, але це відношення зберегла" - зізнався Мірзоян.

У відповідь на питання про те, чи вважає себе зрадником через те, що почав зустрічатися з Тонею Матвієнком ще до розлучення, Мірзоян відповів негативно. Він стверджує, що прийняв виважене рішення, довго думав над тим, як усе зробити і бути чесним перед близькими йому людьми.

Останні новини України:

Арсен Мірзоян розповів про Олега Винника на своєму весіллі і про його повернення на сцену.

Також нагадаємо, як в Києві прощалися із Ніною Матвієнко.

Крім того, Politeka.net писала, чому Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко все ще без власного житла.