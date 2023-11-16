Арсен Мирзоян раскрыл подробности своего первого брака, делясь опытом и отношениями с бывшей женой по имени Анна. Артист признался, что до заключения первого брака предпочитал свободные отношения, не стремясь к серьезным обязательствам. Однако все изменилось, когда он встретил свою первую жену.

Мирзоян описал этот период как влюбленность, которая постепенно переходит в привычку из-за близости. С появлением детей и повседневных забот отношения становятся более сложными, но люди начинают видеть друг друга более открыто.

Отношения с бывшей женой, по словам Мирзояна, не улучшились со временем. Он спокойно принял развод, но Анна продолжает испытывать обиду. Несмотря на несколько разговоров об этом, отношения остаются напряженными.

"Спокойно отпустил, а она все еще обижена. Это уже как правило для нее. Она тоже отпустила, но это отношение сохранила" - признался Мирзоян.

В ответ на вопрос о том, считает ли себя предателем из-за того, что начал встречаться с Тоней Матвиенко еще до развода, Мирзоян ответил отрицательно. Он утверждает, что принял взвешенное решение, долго думал над тем, как все сделать и при этом быть честным перед близкими ему людьми.

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