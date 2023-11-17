Український співак і заслужений артист України пережив справжнє випробовування, про яке мало хто знає.

Арсен Мірзоян розповідав, що, швидше за все, проблеми зі слухом були в нього ще з дитинства, пише Politeka.net.

У своїх інтерв’ю Але тоді на них ніхто не звертав уваги.

«Спочатку проблема була з одним вухом, і я відчував дискомфорт, коли розмовляв телефоном. Але я сам не надавав цьому значення: подумаєш, одним вухом не чую телефон, думав – це щось з телефоном», - казав Мірзоян.

Про те, що все дуже і дуже серйозно Арсен Мірзоян зрозумів, коли прийшов працевлаштовуватись на підприємство «Моторсіч» із великим рівнем шумів. Пройшовши якісний медогляд, Арсен Мірзоян почув свій діагноз - отосклероз.

«… Втратив слух. Запропонували операції, дві на вибір. Не знав, що буде так важко. Для мене це був трошки шок…», — розповідав Мірзоян.

За словами Арсена Мірзояна після операції на лівому вусі лікар його попередив, що доведеться робити ще одну операцію.

«Коли втратило слух ліве вухо і мені його протезували, хірург сказав: «До зустрічі. Скоро з правим прийдеш». Бо, якщо ліве сіло, то така хвороба, що і праве сяде», - розповів Арсен Мірзоян в інтерв’ю Славі Дьоміну.

І лікар виявився правий - Арсену Мірзояну довелося протезувати і друге вухо.

«Це не хронічна хвороба. Як би це пояснити… Кістки в усі вони передають звук і раптом, це вегетативні функції твого мозку, ти не можеш це контролювати, мозок сприймає ці кістки, як зламані і вони починають зростатися. Ніби ти зламав ногу вона зростається. Так само мозок сприймає ці кістки, як поламані і вони починають зростатися. Раніше була методика… казали, що їх знов розшатували, щоб знову не зросталися, але вони знов зростаються, тому медицина дійшла до висновків, що треба протезувати і не треба займатися зайвим», - розповідав Асрен Мірзоян.

З моменту втрати слуху і операцій пройшло двадцять років. Розповідаючи зараз про свій стан, Арсен Мірзоян, каже, що вже навіть забув про свої вушні протези.

«За ці двадцять років я просто вже забув, що я з протезами», - каже Арсен Мірзоян.

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