Арсен Мирзоян рассказывал, что скорее всего проблемы со слухом были у него еще с детства, пишет Politeka.net.

Но тогда на них никто не обращал внимания.

«Сначала проблема была с одним ухом, и я чувствовал дискомфорт, когда разговаривал по телефону. Но я сам не придавал этому значения: подумаешь, одним ухом не слышу телефона, думал – это что-то с телефоном», - говорил Мирзоян.

О том, что все очень и очень серьезно, Арсен Мирзоян понял, когда пришел трудоустраиваться на предприятие «Моторсич» с большим уровнем шумов. Пройдя качественный медосмотр, Арсен Мирзоян услышал свой диагноз – отосклероз.

«… Потерял слух. Предложили операции, две по выбору. Не знал, что будет так тяжело. Для меня это был немного шок…», — рассказывал Мирзоян.

По словам Арсена Мирзояна после операции на левом ухе врач его предупредил, что придется делать еще одну операцию.

«Когда потеряло слух левое ухо и мне его протезировали, хирург сказал: «До встречи. Скоро с правым придешь». Потому что если левое село, то такая болезнь, что и правое сядет», - рассказал Арсен Мирзоян в интервью Славе Демину .

И врач оказался прав – Арсену Мирзояну пришлось протезировать и второе ухо.

"Это не хроническая болезнь. Как бы это объяснить… Кости во все они передают звук и вдруг это вегетативные функции твоего мозга, ты не можешь это контролировать, мозг воспринимает эти кости, как сломанные и они начинают срастаться. Как будто ты сломал ногу она срастается. Так же мозг воспринимает эти кости, как поломанные и они начинают срастаться. Раньше была методика… говорили, что их снова расшатовали, чтобы снова не срастались, но они снова срастаются, поэтому медицина пришла к выводам, что нужно протезировать и не нужно заниматься лишним», - рассказывал Арсен Мирзоян.

С момента потери слуха и протезирования прошло двадцать лет. Рассказывая сейчас о своем состоянии, Арсен Мирзоян говорит, что уже даже забыл о своих ушных протезах.

"За эти двадцать лет я просто уже забыл, что я с протезами", - говорит Арсен Мирзоян.

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