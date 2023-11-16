Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 16 листопада.

Читачі карт Таро, астрологи та люди, які займаються цілительством, можуть сказати вам, що певні місячні фази часто викликають сильне занепокоєння у людей, які шукають карти Таро або гороскоп.

Цю фіксовану енергію можна побачити сьогодні у гороскопі Таро. Що ж вам приготували карти? З'ясуємо.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Зрештою, плани людей руйнуються, і вони втомлюються, намагаючись змусити вас почуватися нещасними чи винними за те, що ви щасливі. Правда в тому, що деякі люди завжди знаходять темну хмару замість світлої сторони. Просто будь собою, Овен.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Меч, перевернута.

У цей момент нерішучість може бути корисною. Ви не хочете поспішати із ситуацією, щоб потім шкодувати про неї. У житті коротка пауза може бути корисною. Це дає вам шанс набути ясності розуму і відновити концентрацію.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Ви тільки думаєте, що потрапили в пастку, Близнюки. Ви можете знайти вихід із ситуації, і хоча зараз все здається похмурим, завжди є можливість втекти. Розплющте очі, щоб побачити це.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею, перевернута.

Ви можете вкластися в проект лише для того, щоби піти з порожніми руками. Вам потрібно бути обережним, куди ви вкладаєте свої гроші та скільки часу ви жертвуєте драмі людини. Уважно стежте за своєю енергією, щоб уникнути енергетичних вампірів.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Королева Меч.

Ваше почуття гумору може допомогти вам подолати трагічні спогади, яких важко позбутися. Вам може не подобатися те, що ви відчуваєте зараз, але ви можете пройти через це з деякою витримкою та оптимізмом.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішена, перевернута.

Вам набридло чекати, поки інші змінять своє життя. Якщо люди так і залишаться у своїй ситуації, ви повинні уникнути драми і стати тією людиною, якою, як ви знаєте, вам судилося стати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Помірність.

Ви не схильні забагато думати, але коли ви це робите, зупинитися нелегко. Сьогодні постарайтеся знайти відволікання від занепокоєння. Якщо ви надто довго роздумуватимете над проблемою, яку не можете вирішити, нічого не зміниться. Шукайте рішення чи рухайтеся далі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дурень

Ви поспішали так швидко, що не почули поради, яку дав вам друг. Дайте собі час перепочити і послухати мудрість, якою так щедро з вами поділилися. Вам не потрібно турбуватися про те, що ви втратите час, але ви можете пошкодувати, що не почули, чим хотіли поділитися інші.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Меч.

Вам належить прийняти важливі рішення, тому цілком нормально ходити туди-сюди в пошуках кращого варіанту. Прислухайтеся до своєї інтуїції і ви виявите, що можете вибирати без будь-яких вагань.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ваша материнська інтуїція на висоті. У вас є природний талант до піклування, і ви можете сказати, коли людина потребує вашої підтримки. Ви приносите величезну користь, будучи поряд з другом, коли він потребує вас найбільше.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Пентакль.

У вас це. Ви знаходитесь в тому місці, де знаєте, чого хочете, і готові віддати цьому всі свої сили. Ви заклали фундамент і маєте тверде бачення майбутнього.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Башта у перевернутому положенні.

Проблема, на вирішення якої, як ви думали, піде багато часу, зникла швидше, ніж ви припускали. Це чудова новина для вас, Риби. Ви у чистоті!

Джерело: yourtango.com.

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