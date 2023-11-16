Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 16 ноября.

Читатели карт Таро, астрологи и люди, занимающиеся целительством, могут сказать вам, что определенные лунные фазы часто вызывают сильное беспокойство у людей, ищущих карты Таро или гороскоп.

Эту фиксированную энергию можно увидеть сегодня в вашем гороскопе Таро. Итак, что же вам приготовили карты? Выясним.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

В конце концов, планы людей рушатся, и они устают, пытаясь заставить вас чувствовать себя несчастными или виноватыми за то, что вы счастливы. Правда в том, что некоторые люди всегда находят темную тучу вместо светлой стороны. Просто будь собой, Овен.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

В этот момент нерешительность может оказаться полезной. Вы не хотите торопиться с ситуацией, чтобы потом сожалеть о ней. В жизни короткая пауза может быть полезна. Это дает вам шанс обрести ясность ума и восстановить концентрацию.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Вы только думаете, что попали в ловушку, Близнецы. Вы можете найти выход из ситуации, и хотя сейчас все кажется мрачным, всегда есть возможность сбежать. Откройте глаза, чтобы увидеть это.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Вы можете вложиться в проект только для того, чтобы уйти с пустыми руками. Вам нужно быть осторожным, куда вы вкладываете свои деньги и сколько времени вы жертвуете драме человека. Внимательно следите за своей энергией, чтобы избежать энергетических вампиров.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Королева Мечей.

Ваше чувство юмора может помочь вам преодолеть трагические воспоминания, от которых трудно избавиться. Вам может не нравиться то, что вы испытываете в данный момент, но вы можете пройти через это с некоторой выдержкой и оптимизмом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая.

Вам надоело ждать, пока другие изменят свою жизнь. Если люди так и останутся в своей ситуации, вы должны уйти от драмы и стать тем человеком, которым, как вы знаете, вам суждено стать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Умеренность.

Вы не склонны слишком много думать, но когда вы это делаете, остановиться нелегко. Сегодня постарайтесь найти отвлечение от беспокойства. Если вы будете слишком долго размышлять над проблемой, которую не можете решить, ничего не изменится. Ищите решения или двигайтесь дальше.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Вы спешили так быстро, что не услышали совета, который дал вам друг. Дайте себе время отдышаться и послушать мудрость, которой так щедро с вами поделились. Вам не нужно беспокоиться о том, что вы потеряете время, но вы можете пожалеть, что не услышали то, чем хотели поделиться другие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Вам предстоит принять важные решения, поэтому вполне нормально ходить взад и вперед в поисках лучшего варианта. Прислушайтесь к своей интуиции, и вы обнаружите, что можете выбирать без каких-либо колебаний.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Ваша материнская интуиция на высоте. У вас есть природный талант к заботе, и вы можете сказать, когда человек нуждается в вашей любящей поддержке. Вы приносите огромную пользу, будучи рядом с другом, когда он нуждается в вас больше всего.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

У вас есть это. Вы находитесь в том месте, где знаете, чего хотите, и готовы отдать этому все свои силы. Вы заложили фундамент и имеете твердое видение будущего.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Проблема, на решение которой, как вы думали, уйдет много времени, исчезла быстрее, чем вы предполагали. Это отличная новость для вас, Рыбы. Вы в чистоте!

Источник: yourtango.com.

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