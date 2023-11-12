Получите лучшее представление о предстоящей неделе и поймите, какие энергии будут окружать вас с помощью этого еженедельного прогноза.

И снова пришло время углубиться в наш гороскоп на неделю. Будут ли транзиты планет на предстоящей неделе в вашу пользу?

Подробный прогноз для всех солнечных знаков на предстоящую неделю, с 12 по 18 ноября.

Овен

К середине недели дела пойдут в вашу пользу. Вы получите хороший доход и познакомитесь с новыми людьми. Позже могут возникнуть проблемы и ваши расходы могут увеличиться. Ваши враги могут попытаться причинить вам вред. К концу недели ситуация наладится. Рекомендуется избегать с кем-либо споров. Следите за своим здоровьем.

Телец

Это не лучшее время, чтобы начинать что-то новое. Принимайтесь за проект только после того, как подумаете, стоит ли оно того. Ваш разум будет отвлекаться, стресс возьмет верх. Будет приток денег и это приведет к позитиву. Защитите свои ценности. На личном фронте не оправдывайте ожиданий от своего партнера.

Близнецы

Наконец-то вам удастся выполнить все предстоящие задачи. Ваш доход будет стабильным. На этой неделе могут возникнуть ненужные расходы. Вы проведете время со своими детьми. Вы можете подписаться на новые бизнес-проекты. Ваша семья будет поддерживать вас всю неделю. Есть шанс, что вы отправитесь в путешествие.

Рак

Поначалу у вас могут возникнуть проблемы с работой, ваш ум будет отвлекаться. Ко вторнику дела на работе наладятся. Будет увеличение доходов. Вы найдете решения всех своих проблем. Ваши оппоненты могут попытаться причинить вам вред. Помимо получения денег, вы также получите поддержку от окружающих вас людей.

Лев

Ваши оппоненты сохранят спокойствие на предстоящей неделе. Удача будет на вашей стороне, и ваш доход увеличится. Ваши враги могут попытаться создать вам проблемы к середине недели, но время работает на вас. Возможно, вам придется поехать по работе или на религиозную деятельность. Вы можете страдать от операции на руке или испытывать боль в плечах.

Дева

Есть вероятность, что вы внезапно получите деньги в ближайшие несколько дней. Вы получите новые возможности работы, и они будут для вас прибыльными. Проблема может возникнуть в пятницу. К концу недели ваш доход уменьшится, но объем работы продолжит увеличиваться. Избегайте еды на улице.

Весы

Вас ждет отличная неделя. Ваша семья будет поддерживать вас во всем. Ваш доход увеличится. В ближайшие дни вы займетесь религиозной деятельностью или купите что-то новое. На вашем пути появятся новые возможности для работы. Возможно, вас повысят на работе. Дела у вас пойдут хорошо, никаких проблем с вашей стороны вряд ли возникнет.

Скорпион

Ожидайте некоторых проблем на предстоящей неделе как на личном, так и на профессиональном фронте. На предстоящей неделе ожидается увеличение расходов и проблемы с транспортными средствами. Вы также можете получить тревожные новости. На работе будет много препятствий. Однако к концу недели с работой дела пойдут лучше. Вы можете инвестировать в новое здание или землю. Будьте осторожны на протяжении всей недели, с точки зрения здоровья, есть вероятность получить травму.

Стрелец

Ожидайте прихода гостей. Ваши расходы увеличатся. На работе могут возникнуть ненужные проблемы, но к концу недели дела наладятся. Возможна внезапная финансовая выгода. Доходы также увеличатся. Могут возникнуть некоторые споры на личном фронте. Вы можете страдать от расстройства желудка или зубной боли.

Козерог

Впереди вас ждет счастливая и мирная неделя. Вы можете путешествовать по работе. Ваш доход будет стабильным. Люди на работе будут вас уважать. Вы можете принять участие в религиозной работе. Вы выйдете победителем, несмотря на препятствия, встречающиеся на вашем пути. Однако могут возникнуть ненужные проблемы. Что касается здоровья, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.

Водолей

На вашем пути будет много работы, но ваша удача поможет вам справиться со всем этим. Могут быть некоторые задержки и проблемы, но все встанет на свои места. Ваша тяжелая работа будет оценена по достоинству. Ваша прибыль увеличится. Возможно, вам удастся вернуть застрявшие деньги. На этой неделе вы проведете некоторое время с друзьями. Все ваши планы увенчаются успехом.

Рыбы

Из-за транзита планет на ближайшей неделе ваши доходы снизятся, а проблем станет больше. К середине недели вы увидите изменения в своей жизни, люди будут равняться на вас, а ваш доход увеличится. Вы найдете решения всех своих проблем. Вы осуществите свою мечту, ваша семья поддержит вас. Вы можете страдать от зубной боли или простуды.

Источник: herzindagi.

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