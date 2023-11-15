Всі ми чули про Молодика в Скорпіоні і про те, як воно може мати вирішальне значення для нас з точки зору прийняття важливих рішень і, нарешті, досягнення того місця, де ми знаємо, що робимо зі своїм життям.

Оскільки енергія Скорпіона частково відповідає за розумний вибір, у поєднанні з Молодиком, який є остаточним «стрижнем», від якого так чи інакше приймаються рішення, ми знаємо, що починаємо цей тиждень дуже позитивно та позитивно. обнадійливе зауваження.

Цей тиждень приносить нам надію у вигляді Місяця у Стрільці, Меркурія у секстилі з Венерою та Місяця у тріні з Юпітером. Хоча тут задіяно багато інших факторів, ми зауважимо, що, приймаючи всі ці великі рішення, що змінюють життя в «Мовлу в Скорпіоні», ми працюємо з силою любові.

Як астрологічний прогноз цього тижня приносить удачу в коханні всім знакам зодіаку:

1. Овен

(21 березня – 19 квітня)

Можливо, ви не відчуваєте, що весь успіх у світі на вашому боці, але протягом тижня ви почнете розуміти підказку. Вся мета полягала в тому, щоб ви зрозуміли, чому у вас все виходить, особливо коли ви почали вірити, що все втрачено з точки зору вашого особистого життя і відносин. Молодий місяць у Скорпіоні був своєрідним поштовхом до вашого розуміння, і цей тиждень принесе вам ясну картину того, чому вам потрібно залишатися з тим, з ким ви знаходитесь.

Місяць у Стрільці у тріні до Юпітера дозволяє вам відчувати, що ви можете довіряти своїй інтуїції; з тобою це завжди так. Хоча вам хотілося б думати, що ви завжди слідуєте своєму серцю, ви схильні часом сумніватися навіть у своїй інтуїції.

Здається, що коли Місяць увійде до Стрільця, ваш маршрут знову зміниться і знову встанете на правильний шлях. Те, що ви відчуваєте по відношенню до коханої людини, — це глибоке почуття відданості та довіри. Можливо, ви навіть не розумієте, чому ви так сильно відхилилися від запланованого шляху... але цей тиждень поверне вас назад.

2. Лев

(23 липня – 22 серпня)

У тебе багато справ, Лев, і багато в чому це пов'язано з багатьма транзитами Венери, які виблискують на твою користь. Здається, що на кожен несприятливий транзит існує рівний і протилежний транзит, який робить усе, що вартує. Іноді ви можете бути дуже спірним і, звичайно ж, вам подобається щоразу перемагати. Ви не любите вивчати уроки на власному гіркому досвіді, особливо коли викладає ваш романтичний партнер.

Однак під час транзитів, таких як Марс у тріні з Нептуном і Сонце у тріні з Нептуном, які пройдуть на вашому шляху 17–18 листопада, ви побачите, що не лише «у коханні та на війні все справедливо», але й що вам справді є чому повчитися. від партнера.

Ця людина глибока і має глибокий розум, у якого можна чомусь навчитися. Якщо ви зможете відкинути свою гордість і просто визнати, що ваш партнер тут не тільки для вашої розваги, тоді ви можете навчитися у нього чогось дивовижного.

Все це йде в місце спокою, надане їм обом через Місяць у Водолії до кінця тижня. У цей момент все, про що ви говорили, сперечалися і докладно обговорювали, стане на свої місця і стане дуже значущим. Це дуже вдалий тиждень для тебе, Лев, оскільки твоє особисте життя пройде через злети та падіння, що призведе до плавного фіналу, який змусить вас обох почуватись у безпеці та щасливими.

3. Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Енергія цього Місяця відразу ж привертає вашу увагу, оскільки ви не почуваєтеся лінивими і не збираєтеся упускати жодної можливості. Ви почуваєтеся сильним і позитивним у всьому, і іронія в тому, що ви, мабуть, навіть не розглядаєте особисте життя як частину рівняння. Тим не менш, на цьому тижні, з його численними транзитами Місяця та Венери, ви потрапите в те місце, де кохання має знайти вас.

Це справді іронія, оскільки ви могли «відмовитися» від кохання, але ваше ставлення до життя загалом, схоже, відчинило браму кохання.

Ви думали, що ця брама назавжди зачинена, і все ж на цьому тижні ви можете виявити, що здивуйте себе своєю реакцією на певну людину. Можливо, це ідеальний приклад принципу «відмовся від цього, отримай усе».

Джерело: yourtango.com.

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