Все мы слышали о Новолунии в Скорпионе и о том, как оно может иметь решающее значение для нас с точки зрения принятия важных решений и, наконец, достижения того места, где мы знаем, что делаем со своей жизнью.

Поскольку энергия Скорпиона частично отвечает за разумный выбор, в сочетании с Новолунием, которое является окончательным «стержнем», от которого так или иначе принимаются решения, мы знаем, что начинаем эту неделю очень позитивно и позитивно. обнадеживающее замечание.

Эта неделя приносит нам надежду в виде Луны в Стрельце, Меркурия в секстиле с Венерой и Луны в трине с Юпитером. Хотя здесь задействовано множество других факторов, мы заметим, что, принимая все эти великие решения, меняющие жизнь в «Новолуние в Скорпионе», мы работаем с силой любви.

Как астрологический прогноз на этой неделе приносит удачу в любви всем знакам зодиака:

1. Овен

(21 марта – 19 апреля)

Возможно, вы не чувствуете, что вся удача в мире на вашей стороне, но по ходу недели вы начнете понимать подсказку. Вся цель заключалась в том, чтобы вы поняли, «почему» у вас все получается, особенно когда вы начали верить, что все потеряно с точки зрения вашей личной жизни и отношений. Новолуние в Скорпионе было своего рода толчком к вашему пониманию, и эта неделя принесет вам ясную картину того, почему вам нужно оставаться с тем, с кем вы находитесь.

Луна в Стрельце в трине к Юпитеру позволяет вам чувствовать, что вы можете доверять своей интуиции; с тобой это не всегда так. Хотя вам хотелось бы думать, что вы всегда следуете своему сердцу, вы склонны временами сомневаться даже в своей интуиции.

Кажется, что когда Луна войдет в Стрельца, ваш маршрут снова изменится и вы снова встанете на правильный путь. То, что вы чувствуете по отношению к любимому человеку, — это глубокое чувство преданности и доверия. Возможно, вы даже не понимаете, почему вы так сильно отклонились от намеченного пути... но эта неделя вернет вас обратно.

2. Лев

(23 июля – 22 августа)

У тебя много дел, Лев, и во многом это связано со многими транзитами Венеры, которые сверкают в твою пользу. Кажется, что на каждый неблагоприятный транзит существует равный и противоположный транзит, который делает все, чем вы занимаетесь, стоящим. Иногда вы можете быть весьма спорным и, конечно же, вам нравится каждый раз «побеждать». Вы не любите учить уроки на собственном горьком опыте, особенно когда преподает ваш романтический партнер.

Однако во время транзитов, таких как Марс в трине с Нептуном и Солнце в трине с Нептуном, которые пройдут на вашем пути 17–18 ноября, вы увидите, что не только «в любви и на войне все справедливо», но и что вам действительно есть чему поучиться. от вашего партнера.

Этот человек глубокий и обладает глубоким умом, у которого можно чему-то научиться. Если вы сможете отбросить свою гордость и просто признать, что ваш партнер здесь не только для вашего развлечения, тогда вы можете научиться у него чему-то удивительному.

Все это идет в место покоя, предоставленное им обоим через Луну в Водолее к концу недели. В этот момент все, о чем вы говорили, спорили и подробно обсуждали, встанет на свои места и станет очень значимым. Это очень удачная неделя для тебя, Лев, поскольку твоя личная жизнь пройдет через взлеты и падения, что приведет к плавному финалу, который заставит вас обоих чувствовать себя в безопасности и счастливыми.

3. Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Энергия этой Луны сразу же привлекает ваше внимание, поскольку вы не чувствуете себя ленивыми и не собираетесь упускать ни одной возможности. Вы чувствуете себя сильным и позитивным во всем, и ирония в том, что вы, вероятно, даже не рассматриваете личную жизнь как часть уравнения. Тем не менее, на этой неделе, с ее многочисленными транзитами Луны и Венеры, вы попадете в то место, где любовь должна найти вас.

Это действительно ирония, поскольку вы могли «отказаться» от любви, но ваше отношение к жизни в целом, похоже, открыло врата любви.

Вы думали, что эти врата навсегда закрыты, и все же на этой неделе вы можете обнаружить, что удивите себя своей реакцией на определенного человека. Возможно, это идеальный пример принципа «откажись от этого, получи все».

Источник: yourtango.com.

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