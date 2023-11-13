Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы — так много всего произошло на прошлой неделе, эта будет лучше.

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 ноября: Время лечит все раны, сохраняйте спокойствие на этой неделе.

Вы беспокоитесь о своей личной жизни или стали свидетелем новых ссор со своим партнером? Мы предлагаем вам еженедельное чтение любовного Таро, чтобы рассказать вам, чего ожидать в ближайшие дни.

Овен (21 марта – 19 апреля) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

На этой неделе снова вспыхнут старые споры с вашим партнером и создадут напряженность в ваших отношениях. Многие из вас также встретят своего бывшего, но нет никаких указаний на то, как эта встреча повлияет на вашу личную жизнь.

Телец (20 апреля – 20 мая) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

Вам следует ожидать драгоценных подарков от вашего партнера. Вы будете счастливы в их компании и запланируете поездку или свидание, чтобы провести время с пользой и отпраздновать свои отношения. Для вас это будет романтическая неделя.

Близнецы (21 мая – 20 июня) Еженедельное Таро Любви на 13–19 ноября 2023 г.

Вы будете что-то скрывать и лгать своему партнеру. Эта неделя станет испытанием для ваших отношений. Если вы и ваш супруг переживете это, у вас будет здоровый и любящий брак.

Рак (21 июня – 22 июля) Еженедельное Таро Любви на 13–19 ноября 2023 г.

Вы будете усердно работать, чтобы ваш брак или отношения сложились. Вы почувствуете, что находитесь в односторонних отношениях. Вы будете ждать, пока ваш партнер подойдет и будет рядом с вами, и это вас разочарует.

Лев (23 июля – 22 августа) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

Ваша личная жизнь будет процветать по мере того, как вы будете лучше понимать и развивать более глубокую связь со своим партнером. Вам не следует ожидать никаких ссор в браке, что указывает на то, что вам не нужно беспокоиться о своих отношениях.

Дева (23 августа – 22 сентября) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

Ваш партнер поможет вам преодолеть агрессию и посмотреть на вещи чистой линзой. Они поддержат и защитят вас от других и помогут стать лучшей версией себя.

Весы (23 сентября – 22 октября) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

Вы будете планировать будущее со своим партнером, и это произведет на него впечатление. Вы планируете инвестировать в недвижимость, и ваш партнер будет рядом с вами. Они будут восхищаться вами за это.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

Вы пожалеете о том, что вышли замуж за своего партнера, и это вызовет у вас стресс. Это также повлияет на ваше здоровье, поскольку вы не сможете спать или даже будете испытывать головные боли. Вам нужно расслабиться и сделать выбор в пользу открытого общения с супругом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Таро Любви на неделю на 13-19 ноября 2023 года

Вы будете заняты другими аспектами своей жизни и не сможете уделять много внимания своим отношениям. Вы не захотите, чтобы ваш партнер чего-то ожидал от вас.

Козерог (22 декабря – 19 января) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 года

В ближайшие дни в вашей личной жизни будет много препятствий. Вы не будете счастливы со своим партнером и, возможно, решите расстаться. Стресс будет слишком сильным, чтобы вы могли с ним справиться.

Водолей (20 января – 18 февраля) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

Ваши отношения со временем подвергнутся испытанию. Если вы выберете открытое общение, возможно, вам удастся устранить недоразумения и сохранить отношения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Таро Любви на неделю на 13–19 ноября 2023 г.

Ваши карты показывают, что вашу личную жизнь ждут новые испытания и битвы. Ваш партнер будет прилагать усилия, но вы этого не заметите, и это приведет к новым ссорам.

Источник: herzindagi.

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