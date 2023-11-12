На своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко повідомив, що напередодні Кабмін нарешті ухвалив рішення, яке дозволяє демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

Сам Євген Клопотенко вже давно виступав за те, щоб у Києві знесли символ держави-терориста.

"Мені інколи здається, що в деяких моментах Україна аж занадто демократична (чи бюрократична). Йшов 625-й день війни, в Києві дозволили знести символ агресора. Дякую кожному, хто до цього був причетний і підтримав мене у цій боротьбі!", — наголосив Євген Клопотенко.

На жаль, під постом Євгена Клопотенко у коментарях зібралося багато любителів російської культури, які стали на захист Пушкіна у Києві, але свідомі українці підтримали позицію зірки "Мастер Шеф".

"Колись наш добрий знайомий, ще задовго до війни, сказав, що всі проблеми українців через те, що ми дуже добрі. Ми вміємо прощати і вороги безкінечно цим користуються. Ми або викорінимо російську культуру з корінням, або вона нас знищить. Сучасна найбільша проблема суспільства, що заколисаних «какая разніца» дуже багато";

"О, почалося!! Сльози, лемент, заломування рук… пушкіна жалко. Це ж культура-Бла-Бла-Бла. А чого в нас памʼятників Стусу, Симоненкові, Вінграновському, Тичині в сумі разом взяті немає такої кількості, як тому мавру?? На хіба він тут?";

"Нарешті! Всі памʼятники московитам позносити, щоб духом їхнім не смерділо на нашій святій землі!!!💙💛", — пишуть у коментарях під постом Євгена Клопотенка.

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