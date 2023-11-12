Дружина продюсера "Квартал-95" Ганна Саліванчук повідомила про проблеми зі здоров'ям. Про це зірка розповіла у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Доброго ранку, незважаючи на те, що я з ранку прокинулася без голосу, я прополоскала горло і біжу, бо я ж не просто так брала спортивну форму. Правда? Тут таке класне повітря і так класно дихати. Читала новини, що в Києві дуже сильний дощ, а у нас дощу немає, тож можна побігати", - розповіла Саліванчук у сторіс.

Варто зазначити, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артистка активно висвітлює те, що відбувається у своєму Інстаграмі. А нещодавно Ганна поділилася постом, який присвятила Дню української писемності.

"Сьогодні день української писемності та мови. Готувала ці фото до свята, записувала вірш для вас, але в цей день колись була призначена фотосесія – моя душа хворіла, а серце плакало. І на жаль все це видно на цих фото. Та я акторка і я можу грати на сцені і в кіно, але в житті я грати зовсім не вмію. На жаль, смуток в очах і втома на обличчі залежить від того, що з нами відбувається всередині…"

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