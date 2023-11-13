Повне вторгнення зробило зміни в життя всіх українців. Навіть ті знаменитості, котрі раніше сяяли на українській шоу-бізнес-сцені, тепер перенаправили свою діяльність на волонтерську, а деякі навіть вирушили на фронт, щоб захищати батьківщину. Даніель Салем, зірка "Голос країни", не був винятком.

Нещодавно Салем під час передачі на каналі Нового "Хто зверху?" поділився цікавим фактом зі свого життя під час військової служби.

Даніель Салем розповів про особливості свого підходу до гігієни під час служби, демонструючи свої особисті забобони та ритуали, які були поширені серед військових, з якими він служив. За словами артиста, він не миється на бойових завданнях, щоб не змивати успіх. А у його командира забобон - не чіпає бороду, не стриже і не поправляє. Цього разу Салем показав, як проходить їхня служба на передовій.

«Працювали, працюємо і працюватимемо далі!» – пише Салем.

У відповідь його підтримують: «Дякую вам! Нехай ангел охоронець вас не залишає ні на мить!; Любимо, молимося, чекаємо на Перемогу!!! Слава ЗСУ! Повага та низький уклін Вам, наші захисники! Бережи вас Бог!; Сил вам! Ви неймовірні 🔥; Молюся за кожного захисника».

Також у сторіс на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем прокоментував новину про те, що на війні проти російських окупантів загинув його товариш, доброволець із Білорусі Павло Горбач із позивним "Бортом".

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В родині Даніеля Салема сталася трагедія.

Раніше Даніель Салем розповів про плани всиновлення.

Також повідомлялось, що Юрій Горбунов після скандалів повідомив, чи піде на фронт.