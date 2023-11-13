Полное вторжение внесло изменения в жизнь всех украинцев. Даже те знаменитости, которые ранее сияли на украинской шоу-бизнес-сцене, теперь перенаправили свою деятельность на волонтёрскую, а некоторые даже отправились на фронт, чтобы защищать родину. Даниэль Салем, звезда "Голос країни", не был исключением.

Недавно Салем в ходе передачи на канале Нового "Хто зверху?" поделился увлекательным фактом из своей жизни во время военной службы.

Даниэль Салем рассказал об особенности своего подхода к гигиене в период службы, демонстрируя свои личные суеверия и ритуалы, которые были распространены среди военных, с которыми он служил. По словам артиста, он не моется на боевых задачах, чтоб не смывать удачу. А у его командира суеверие - не трогает бороду, не стрижет и не поправляет. В этот раз Салем показал, как проходит их служба на передовой.

«Работали, работаем и будем работать дальше!» - пишет Салем.

В ответ его поддерживают: «Благодарю вас! Пусть ангел охранник вас не оставляет ни на секунду!; Любим, молимся, ждем с Победой!!! Слава ВСУ!!!; Уважение и низкий поклон Вам, наши защитники! Береги вас Бог!; Сил вам! Вы невероятны🔥; Молюсь о каждом защитнике».

Также в сторис на своей странице в Instagram Даниэль Салем прокомментировал новость о том, что на войне против российских оккупантов погиб его товарищ, доброволец из Беларуси Павел Горбач с позывным "Борт".

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В семье Даниэля Салема произошла трагедия.

Ранее Даниэль Салем рассказал о планах усыновления.

Также сообщалось, что Юрий Горбунов после скандалов сообщил, уйдет ли на фронт.