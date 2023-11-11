Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вирішив поділитися з українцями спостереженнями від спілкування з нашими військовими.

"Залота осінь майже вже минає, а війна, на жаль, ще триває. І хочу поділитися із вами душевним досвідом", — заявив Олег Скрипка.

Олег Скрипка розповів, що спілкуючись на фронті із нашими вояками, він зрозумів, чому вони одне одного називають побратимами і посестрами.

"Бо там люди знаходяться в крайній небезпеці і прикипають одне до одного душею та серцем, бо інакше вижити не можна, тільки триматися разом, спільно діючи, можна досягти результату, можна досягти Перемоги", — наголосив Олег Скрипка.

Лідер "Воплі Відоплясова" також вирішив дати українцям одну пораду.

"Нам з вами проста порада - допомагати одне одному, волонтерити, підтримувати. Ворог сильний і він мріє нас просто розділити. Ми разом! Ми підтримуємо один одного і продовжуємо свою справу і обов’язково прийдемо до Перемоги! Вам всім бажаю щастя натхнення, єднання, кохання", — додав Олег Скрипка.

Українці в коментарях підтримали Скрипку: "Так, побратими тому що все порівну, як в родині. кожний окраєць хліба і води. якщо загинув, то хтось повинен цю звістку передати 😢. на жаль, в окопі всі рівні, як брат і сестра в родині".

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