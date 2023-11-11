В этот раз на своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка решил поделиться с украинцами наблюдениями от общения с нашими военными.

"Золотая осень почти уже проходит, а война, к сожалению, еще продолжается. И хочу поделиться с вами душевным опытом", - заявил Олег Скрипка.

Олег Скрипка рассказал, что, общаясь на фронте с нашими воинами, он понял, почему они друг друга называют побратимами и посестрами.

"Потому что люди находятся в крайней опасности и прикипают друг к другу душой и сердцем, потому что иначе выжить нельзя, только держаться вместе, совместно действуя, можно добиться результата, можно добиться Победы", — подчеркнул Олег Скрипка.

Лидер "Вопли Видоплясова" также решил дать украинцам один совет.

"Нам с вами простой совет - помогать друг другу, волонтерить, поддерживать. Враг сильный и он мечтает нас просто разделить. Мы вместе! Мы поддерживаем друг друга и продолжаем свое дело и обязательно придем к Победе! Вам всем желаю счастья вдохновения, единения, любви", - добавил Олег Скрипка.

Украинцы в комментариях поддержали Скрипку: "Да, побратимы потому что все поровну, как в семье. каждый кусок хлеба и воды. если погиб, то кто-то должен это известие передать 😢. к сожалению, в окопе все равны, как брат и сестра в семье".

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