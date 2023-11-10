Сценічну маму Вєрки Сердючки люблять мільйони, але не всі знають, що під шаром гриму ховається зовсім не бабуся.

Харизматичну та невгамовну маму Вєрки Сердючки грає актриса Інна Білоконь, пише Politeka.net.

Інна, як і Андрій Данилко, родом із Полтави. Школяркою майбутня артистка мріяла бути медиком, намагалася вступити на медичнbq, проте всі спроби виявилися невдалими.

Із Андрієм Данилком Інна Білоконь познайомилася наприкінці 80-х. Тоді Андрію Данилку було 16 років і він також переживав невдачу – майбутня зірка провалилася на вступі до музичного училища.

Після провалу Андрій Данилко пішов навчатись у торговельно-кулінарне ПТУ. Інна Білоконь та Андрій Данилко познайомилися на заняттях із самодіяльності.

"Вона була красунею, а я був красень, як Селена Гомес та Джастін Бібер. У неї була спідниця-Тетянка, турецький светр, милірування… І я теж був красень, спеціально одягав більше куртку", - згадував Андрій Данилко про знайомство з Інною.

Красуня Інна Білоконь і зараз. Фотографії мами Сердючки без гриму збирають безліч «лайків» та компліментів.

Деякі шанувальники Вєрки Сердючки та його «мами» зізнаються, що ніколи не бачили Інну без гриму та шоковані таким кардинальним перевтіленням.

«Ніколи вас не бачила поза образом, ви така мила!»,

«Вау, яка гарна! Відразу і не впізнала!»,

"Яка гарна! Зовсім не схожа на маму!»,

"Краса",

«Така гарнюня» , – пишуть захоплені шанувальники під знімками «мами Вєрки Сердючки» без гриму.

Зазначимо, що Андрію Данилку та Інні Білоконь неодноразово приписували роман, однак усі чутки залишились непідтвердженими.

Андрій Данилко свою родину поки що так і не створив, у Інни Білоконь є чоловік та дочка Яна.

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