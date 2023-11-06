Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо, розповіла, куди зникла та чому її втратили фанати.

Співачка Оля Цибульська , кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, розповіла, куди зникла з радарів. Про це зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Доброго вечора, сподіваюся, у вас все добре. Бо щось жодного сториса, ні картинки. Ні тут, ні у Фейсбуці, сумую, цілую", - написав фанат.

"Куди пропала Оля Цибульська?", - анонсувала відповідь зірка у своєму сторіс.

"Не дочекаєтеся, я тут, ми знімаємо кліп на пісню "Квіти", - відповіла Оля наступного сторіс.

"Люди, дякую вам за десятки повідомлень "Оля, мені без вас нудно" і мені без вас нудно, складно було писати після подій зі 128 бригадою", - повідомила Оля Цибульська в сторіс.

Варто відзначити, що Оля Цибульська - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки талант-шоу "Фабрика зірок". Артистка ще у першому сезоні, який проходив у 2007 році, перемогла на проекті. Також Оля є кумою Михайла Хоми із гурту Дзідзьо, з яким разом хрестила дитину подруги.

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Цибульська активно почала висвітлювати те, що відбувається у своїх соціальних мережах, а також боротися за український сегмент музики у чартах.

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