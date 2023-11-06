Астрологиня розповіла про особливості цього тижня з 6 по 12 листопада і назвала сприятливий час для вирішення важливих справ.

Так, астрологиня радить всі важливі справи на цьому тижні планувати на першу половину тижня, пише Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Scorpio.

«Всі важливі справи плануйте на першу половину тижня, оскільки кінець тижня буде доволі напруженим, особливо вихідні», - попередила експерт з прогнозів.

Також астрологиня радить:

«Не поспішайте, не метушіться, не дійте імпульсивно, не говоріть зайвого, уникайте конфліктів та суперечок. Намагайтесь зберігати спокій та здоровий глузд».

За словами астролога, перші дні тижня сприятимуть розвитку.

«Розумовій активізації, бажанні діяти, зросте цікавість до партнерських відносин», - розповіла астролог.

Зазначимо, Знак зодіаку, народжених 6 листопада – Скорпіон.

Це наполегливі та жорсткі особи, які не шкодують на досягнення своєї мети ні часу, ні грошей. Скорпіони вірять у свої таланти та можливості, однак спічутливі та приходять на допомогу у скрутну хвилину.

Скорпіони складні для розуміння та суперечливі особистості, які здаються одними, але насправді є зовсім інші. Скорпіони нікому не довіряють і рідко повністю розкриваються. Багатьом люди, народжені під Знаком Зодіаку Скорпіон, здаються таємничими і непередбачуваними.

Талісманом для народжених 6 листопада стане карнеол. Камінь ототожнюється із серцем, тому його завжди сприймали як талісман кохання.

Люди, народжені 6 листопада, наділені щасливим талантом радувати і навіть веселити оточуючих. Однак не всі в захваті від їх прямої, наполегливій та безкомпромісній натури.

Стихія Скорпіона – вода.

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