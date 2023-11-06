Астрологиня рассказала об особенностях на этой неделе с 6 по 12 ноября и назвала благоприятное время для решения важных дел.

Так, астролог советует все важные дела на этой неделе планировать на первую половину недели пишет Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал Scorpio.

«Все важные дела планируйте на первую половину недели, поскольку конец недели будет достаточно напряженным, особенно в выходные», - предупредила эксперт по прогнозам.

Также астролог советует:

«Не спешите, не суетитесь, не действуйте импульсивно, не говорите лишнего, избегайте конфликтов и споров. Старайтесь сохранять спокойствие и здравый смысл».

По словам астролога, первые дни недели будут способствовать развитию.

«Умственной активизации, желании действовать, возрастет интерес к партнерским отношениям», – рассказала астролог.

Отметим, Знак зодиака, рожденных 6 ноября – Скорпион.

Это настойчивые и жесткие люди, которые не жалеют достижения своей цели ни времени, ни денег. Скорпионы верят в свои таланты и возможности, однако чувствительны и приходят на помощь в трудную минуту.

Скорпионы сложны для понимания и противоречивы. Они кажутся одними, но на самом деле есть совсем другие. Скорпионы никому не доверяют и редко полностью раскрываются. Многие люди, рожденные под Знаком Зодиака Скорпион, кажутся таинственными и непредсказуемыми.

Талисманом для родившихся 6 ноября станет карнеол. Камень отождествляется с сердцем, потому его всегда воспринимали как талисман любви.

Люди, рожденные 6 ноября, наделены счастливым талантом радовать и даже веселить окружающих. Однако не все в восторге от их прямой, упорной и бескомпромиссной натуры.

Стихия Скорпиона – вода.

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