Кума Дзідзьо Оля Цибульська вирішила розповісти про свої комплекси. Зірка поділилася одкровенням у програмі "Чат дівчат" на каналі "Люкс ФМ".

"Дівчата мені говорили, що мене не візьмуть, тому що у мене немає грудей, у тусовці говорили. Тобто були якісь стандарти краси, які транслювалися, що в тебе мали бути груди. І ти дивишся, ну як, у всіх є, а я не маю", - розповіла Цибульська.

Варто відзначити, що Оля Цибульська - успішна українська співачка, яка прославилася завдяки ще першому сезону "Фабрики зірок", на якому їй вдалося перемогти. Також артистка стала кумою Михайла Хоми із гурту Дзідзьо, з яким разом хрестила дитину подруги.

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Оля Цибульська зайнялася активною підтримкою України, висвітлюючи те, що відбувається у своєму Інстаграмі. А днями артистка вирішила поговорити про пори року, звернувшись до українців із важливим питанням.

"Яку пору року твоя кохана і чому: осінь, зима, весна чи літо? Осінь часто асоціюють з «осінньою депресією». Я не страждаю на неї довго", - написала Оля Цибульська, поділившись барвистим відео у своїх соціальних мережах.

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