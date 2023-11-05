Сьогоднішнє читання карт Таро дає уявлення про наш день, що дозволяє нам зазирнути у наш світ та світ інших.

Гороскоп карток Таро для кожного знака зодіаку доступний 5 листопада.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро для знака зодіаку 5 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Деякі цілі потрібно досягти, Овен. Ви ростете, і коли це відбувається, ви переоцінюєте речі. Не завжди важливо доводити до кінця все, що починаєш.

Іноді краще зупинитися на півдорозі та відпустити мрію. У будь-якому разі це був не той сон.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Сьогодні занадто багато справ, і якщо ви подивитеся на свій список справ, то він буде завдовжки близько милі. Ось чому вам потрібно з нетерпінням чекати на щось важливе, Телець.

Вам потрібно відчувати, що ви працюєте над чимось приємним, щоб ви могли з оптимізмом дивитися наприкінці дня.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута.

Помилки трапляються, Близнюки. Один з найкращих способів подолати помилку мислення — визнати її і визнати, що ви припустилися помилки.

Намагайтеся знайти спосіб виправити те, що ви зробили неправильно. Ви можете попросити їх пробачити вам і запропонувати щось зробити, щоб компенсувати втрату часу.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Туз Кубків.

У твоє життя приходить нове кохання, Раку. Приготуйтеся відчути пурхання метеликів у животі та солодке відчуття шаленої закоханості в людину, яка не тільки особлива, але й відчуває те саме по відношенню до вас.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Настав час повеселитися, Лев, і насолодитися всіма прекрасними речами, які може запропонувати життя. Ви надто довго та старанно працювали, але вихідні вже настали. Виходьте та насолоджуйтесь веселощами!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Влада часто закружляє комусь голову, і він не усвідомлює, наскільки шкідливими можуть бути його дії. Ви можете спостерігати неправильне управління здібностями людини через те, що вона отримала підвищення по службі або отримала щось, до чого не було готове.

Проте титул — це більше, ніж титул, це ще й те, як людина поводиться з іншими, коли командує. Можливо, важко не засмучуватися через це, і, можливо, вам слід про це поговорити.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Кубків.

Усередині вас є речі, про які ви розумієте тільки тоді, коли щось відбувається.

Ви йшли, як уві сні, але тепер, коли ваш дух прокинувся, ви нарешті можете усвідомити те, чого вам не вистачало все своє життя. Всесвіт зняв пов'язку з очей і допоміг вам усвідомити істину.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Втілити щось у реальність — це більше, ніж просто мати ідею та багато думати про неї.

Ви хочете зробити кроки, необхідні для здійснення вашої мрії. Ви проявляєте себе через дії, і сьогодні ви можете розпочати перший крок на шляху до успіху.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

У вас були великі очікування, Стрілець, на майбутнє, на ваше особисте життя і на те, що, як ви думали, ви робитимете зараз.

Дещо з того, що ви мріяли, стало реальністю; інші цього не зробили. Це нормально — жалкувати, що, як ви сподівалися, могло статися, але не зациклюйтесь на цьому. Святкуйте перемоги.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Людям подобається у вас ваша доброта та щедрість, але час від часу ви можете зустріти людину, яка скористається вашим добрим серцем.

У ті моменти, коли ви відчуваєте, що з вами поводяться як із ганчіркою, не замовчуйте свої почуття. Пам'ятайте, що ви відчуваєте щось з якоїсь причини, і ви можете вжити заходів для зміни.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Диявол

Іноді життя перевіряє вас на предметах, які ви дізналися нещодавно. Життєвий урок може відчуватися так, ніби ви повторюєте старий шаблон, тільки цього разу ви бачите його задовго до того, як він піде у тому напрямку.

Цього разу ви чітко бачите червоні прапорці, знаєте, що вони є, і відмовляєтеся йти тим же маршрутом ще раз.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Як то кажуть: «Те, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим». Сьогодні ви можете зіткнутися з декількома важкими проблемами, але віра в себе і в те, за що виступаєте, може допомогти вам довести справу до кінця.

Ви ніколи не зможете дізнатися, наскільки ви сильні, якщо вам не доведеться перевірити свою силу. Це випробування, яке ви пройдете із честю.

Джерело: yourtango .

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