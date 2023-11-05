Сегодняшнее чтение карт Таро дает представление о нашем дне, что позволяет нам заглянуть в наш мир и мир других.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 5 ноября.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака 5 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Некоторые цели нужно достичь, Овен. Вы растёте, и когда это происходит, вы переоцениваете вещи. Не всегда важно доводить до конца все, что начинаешь.

Иногда лучше остановиться на полпути и отпустить мечту. В любом случае это был не тот сон.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Сегодня слишком много дел, и если вы посмотрите на свой список дел, то он будет длиной около мили. Вот почему вам нужно с нетерпением ждать чего-то важного, Телец.

Вам нужно чувствовать, что вы работаете над чем-то приятным, чтобы вы могли с оптимизмом смотреть на окончание дня.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая.

Ошибки случаются, Близнецы. Один из лучших способов преодолеть ошибку мышления — признать ее и признать, что вы допустили ошибку.

Постарайтесь найти способ исправить то, что вы сделали неправильно. Вы можете попросить их простить вас и предложить что-нибудь сделать, чтобы компенсировать потерю времени.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Кубков.

В твою жизнь приходит новая любовь, Рак. Приготовьтесь почувствовать порхание бабочек в животе и сладкое ощущение безумной влюбленности в человека, который не только особенный, но и чувствует то же самое по отношению к вам.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Пришло время повеселиться, Лев, и насладиться всеми прекрасными вещами, которые может предложить жизнь. Вы слишком долго и усердно работали, но выходные уже наступили. Выходите и наслаждайтесь весельем!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Власть часто вскружит кому-то голову, и он не осознает, насколько вредными могут быть его действия. Вы можете наблюдать неправильное управление способностями человека из-за того, что он получил повышение по службе или получил что-то, к чему не был готов.

Однако титул — это больше, чем титул, это еще и то, как человек обращается с другими, когда командует. Может быть трудно не расстраиваться из-за этого, и, возможно, вам следует об этом поговорить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Кубков.

Внутри вас есть вещи, о которых вы осознаете только тогда, когда что-то происходит.

Вы шли, словно во сне, но теперь, когда ваш дух пробудился, вы наконец можете осознать то, чего вам не хватало всю свою жизнь. Вселенная сняла повязку с глаз и помогла вам осознать истину.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Воплотить что-то в реальность — это больше, чем просто иметь идею и много думать о ней.

Вы хотите предпринять шаги, необходимые для осуществления вашей мечты. Вы проявляете себя через действия, и сегодня вы можете начать первый шаг на пути к успеху.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

У вас были большие ожидания, Стрелец, на будущее, на вашу личную жизнь и на то, что, как вы думали, вы будете делать к настоящему моменту.

Кое-что из того, о чем вы мечтали, стало реальностью; другие этого не сделали. Это нормально — сожалеть о том, что, как вы надеялись, могло произойти, но не зацикливайтесь на этом. Празднуйте победы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Людям нравится в вас ваша доброта и щедрость, но время от времени вы можете встретить человека, который воспользуется вашим добрым сердцем.

В те моменты, когда вы чувствуете, что с вами обращаются как с тряпкой, не замалчивайте свои чувства. Помните, что вы чувствуете что-то по какой-то причине, и вы можете принять меры, чтобы это изменить.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Дьявол

Иногда жизнь проверяет вас на предметах, которые вы узнали недавно. Жизненный урок может ощущаться так, будто вы повторяете старый шаблон, только на этот раз вы видите его задолго до того, как он пойдет в том же направлении.

На этот раз вы четко видите красные флажки, знаете, что они собой представляют, и отказываетесь идти по тому же маршруту еще раз.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Как говорится: «То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее». Сегодня вы можете столкнуться с несколькими трудными проблемами, но вера в себя и в то, за что вы выступаете, может помочь вам довести дело до конца.

Вы никогда не сможете по-настоящему узнать, насколько вы сильны, если вам не придется проверить свою силу. Это испытание, которое вы пройдете с честью.

Источник: yourtango.

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