Цього разу на своїй сторінці в Instagram Злата Огнєвіч зробила важливе оголошення.

"Дорогі друзі, мушу повідомити вам про зміну дати і місця проведення наступних концертів туру "Віддаю"", — заявила Злата Огнєвіч.

Так, концерт, запланований у місті Харків, був перенесений на 27 листопада, а концерт у місті Полтава — на 26 листопада. Обидва виступи відбудуться на інших концертних майданчиках.

"Ми з командою до останнього намагались зробити, щоби концерти відбулися у запланований час, але є деякі речі, на які ми не можемо ніяк вплинути. В країні йде війна та ми залежні від зовнішніх обставин. Тим більше прикро, що майже всі квитки на обидва концерта були продані", — пише Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч наголосила, що всі придбані квитки залишаються дійсними.

"Дякую за ваше розуміння та підтримку 🕊️🎵✌️ Ці концерти відбудуться на інших площадках, в листопаді. Ми дуже скоро побачимось з Вами ♥️🫂", — додала співачка.

У сторіс Злата Огнєвіч пояснила, що концертні майданчики в Харкові та Полтаві не надали її команді дозвіл на проведення виступів через відсутність безпечних умов, тому довелося змінити місце та час концертів.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку та відзначили, що головне те, що виступи все таки відбудуться.

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