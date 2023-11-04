В этот раз на своей странице в Instagram Злата Огневич сделала важное объявление.

"Дорогие друзья, должна сообщить вам об изменении даты и места проведения следующих концертов тура "Віддаю"", - заявила Злата Огневич.

Так, концерт, запланированный в городе Харьков, был перенесен на 27 ноября, а концерт в городе Полтава - на 26 ноября. Оба выступления состоятся на других концертных площадках.

"Мы с командой до последнего пытались сделать, чтобы концерты прошли в запланированное время, но есть некоторые вещи, на которые мы не можем никак повлиять. В стране идет война и мы зависимы от внешних обстоятельств. Тем более обидно, что почти все билеты на оба концерта были проданы", - пишет Злата Огневич.

Злата Огневич подчеркнула, что все приобретенные билеты остаются действительными.

"Благодарю вас за понимание и поддержку 🕊️🎵✌️ Эти концерты состоятся на других площадках, в ноябре. Мы очень скоро увидимся с Вами ♥️🫂", — добавила певица.

В сторис Злата Огневич объяснила, что концертные площадки в Харькове и Полтаве не предоставили ее команде разрешение на проведение выступлений из-за отсутствия безопасных условий, поэтому пришлось сменить место и время концертов.

Поклонники в комментариях поддержали артистку и отметили, что главное, что выступления все же состоятся.

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