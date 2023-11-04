"Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла, який подарунок отримала після концерту. Зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими.

"У тему концертів. Страшна історія на ніч. Колись мені подарували після концерту ведмедика... Усередині його була земля, якась лялька-мотанка, вся в голках, з проколотими очима. Ось так. У подібні дурниці я не вірю". , Але я вірю через свою думку, плідну роботу і скажену мотивацію ", - написала Огневич у своєму сторіс.

"Якщо почалася розмова про тури та концерти, я розповім на ніч страшну історію. Колись був у мене тур Україною, закінчився черговий концерт і мені подарували після нього ведмедика. Такого класного пухнастого ведмедика. Але він був трохи брудним і всередині нього що- то хрустіло. І моя концертна директорка його розірвала і з нього висипалася земля і випала лялька-мотанка з якимись голками, нитками, проколотими очима. Загалом тупо жах, людині нема чим зайняти себе", - розкрила подробиці Злата Огневич, звертаючись до фанатам.

Варто зазначити, Злата Огневич – відома співачка, яка посідала третє місце на Євробаченні. Після цього артистка перемогла на шоу "Маска", а у другому сезоні "Холостячка" стала головною героїнею шоу.

Останні новини України:

Нагадаємо, Огневич збентежила українців несподіваним відео з молодим хлопцем

Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич відверта про своє самопочуття.

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Огневич зізналася, як змінила пісню



