"Холостячка" Злата Огневич рассказала, какой подарок получила после концерта. Звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными.

"В тему концертов. Страшная история на ночь. Когда-то мне подарили после концерта мишку... Внутри его была земля, какая-то кукла-мотанка, вся в иголках, с проколотыми глазами. Вот так. В подобные глупости я не верю, но я верю в силу собственной мысли, плодотворную работу и бешеную мотивацию", - написала Огневич в своем сторис.

"Если начался разговор о турах и концертах, я расскажу на ночь страшную историю. Когда-то был у меня тур Украиной, закончился очередной концерт и мне подарили после него мишку. Такого классного пушистого мишку. Но он был немного грязным и внутри него что-то хрустело. И моя концертная директорка его разорвала и из него высыпалась земля и выпала кукла-мотанка с какими-то иголками, нитками, проколотыми глазами. В общем тупо ужас, человеку нет чем занять себя", - раскрыла подробности Злата Огневич, обращаясь к фанатам.

Стоит отметить, Злата Огневич - известная певица, которая занимала третье место на Евровидении. После этого артистка победила на шоу "Маска", а во втором сезоне "Холостячка" стала главной героиней шоу.

Последние новости Украины:

Напомним, Огневич смутила украинцев неожиданным видео с молодым парнем

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич разоткровенничалась о своем самочувствии

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич призналась, как изменила песню



