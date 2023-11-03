Житель Полтави вирішив перетворити добре відомий усім "Запорожець" на щось подібне до італійського спорткару 60-х років.

Цей амбітний проект вимагав від полтавського ентузіаста багато часу, праці та творчої уяви. Зберігши лише основну раму автомобіля, майстер вніс безліч змін за своїм власним бажанням.

Він замінив крила, капот, багажник і передні решітки, додав шість додаткових повітрозабірників позаду моторного відсіку. Найсуттєвішою зміною було переміщення двигуна в серединю частину автомобіля, як це зазвичай роблять у справжніх спорткарах.

У салоні автівки майстер встановив нову приладова панель, двоспицеве кермо, оббите шкірою, а також бежеві шкіряні сидіння. Фронтальну панель він оздобив під дерево. Крім цього, додав до автомобіля декілька деталей з хрому та алюмінію — це нібито мало підкреслити спортивний характер машини.

Найважливішими були технічні модифікації. Двигун був не лише переміщений всередину автомобіля, але також його потужність була підвищена до 50 кінських сил, завдяки установці карбюратора від ВАЗу.

Додатково майстер замінив коробку передач, установивши п'ятиступінчасту від ЛуАЗа, а також розширив колісну базу на 110 міліметрів — ці модифікації дозволили вдосконалити керованість та динаміку автомобіля. Також були встановлені широкі та низькопрофільні шини для покращення зчеплення з дорогою.

Джерело: wheel news

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