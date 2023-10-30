В Україні додано нові зміни та правила, за порушення яких передбачено штраф.

В Україні вступили в силу деякі нові зміни до Правил дорожнього руху, включаючи обмеження щодо місць для паркування.

У новій редакції ПДР уточнено перелік дорожніх знаків, що вказують на спеціальні зони для стоянки автомобілів на автомагістралях та дорогах. Та ще додані інші зміни та правила, за порушення яких передбачений штраф.

Тепер, якщо відсутній знак, що дозволяє паркування на певному відрізку дороги, водіям заборонено зупинятися там.

Стоянка визначається як зупинка транспортного засобу тривалістю більше п'яти хвилин. Серед місць, де паркуватися заборонено, можна відзначити наступні:

місце, де встановлений знак заборони паркування;

пішохідний тротуар (окрім мотоциклів та легкових автомобілів, якщо залишається двометровий простір);

газони;

велодоріжки;

у радіусі 50 метрів від залізничної станції або переїзду;

на заміських дорогах у районі гострого повороту, де видимість дороги менше 100 метрів;

місця, де транспортний засіб перешкоджає руху інших автомобілів і пішоходів.

За порушення цих правил встановлено штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімальних заробітків, що становить 255 гривень. У разі повторних порушень штраф може сягнути 680 гривень.

Крім цього, нововведення включає такі зміни:

Вимога вмикати денні ходові вогні за межами населених пунктів. Якщо транспортний засіб не обладнано денними ходовими фарами, дозволяється використовувати ближнє світло фар протягом усього року, а не лише в осінньо-зимовий період. За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Заборона перевозити дітей зростом до 150 сантиметрів без дитячого автокрісла та ременя безпеки в автомобілі. Порушення цього правила може призвести до штрафу від 510 до 850 гривень. Також важливо зауважити, що перевозити дитину на задньому сидінні мотоцикла або мопеда повністю заборонено.

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