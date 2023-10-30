В Украине добавлены новые изменения и правила, за нарушение которых предусмотрен штраф.

В Украине вступили в силу некоторые новые изменения к Правилам дорожного движения, включая ограничения относительно парковочных мест.

В новой редакции ПДД уточнен перечень дорожных знаков, указывающих на специальные зоны для стоянки автомобилей на автомагистралях и дорогах. И еще добавлены другие изменения и правила, за нарушение которых предусмотрен штраф.

Теперь, если отсутствует знак, разрешающий парковку на определенном отрезке дороги, водителям запрещено останавливаться там.

Стоянка определяется как остановка транспортного средства продолжительностью более пяти минут. Среди мест, где парковаться запрещено, можно отметить:

место, где установлен знак запрета парковки;

пешеходный тротуар (кроме мотоциклов и легковых автомобилей, если остается двухметровое пространство);

газоны;

велодорожки;

в радиусе 50 метров от железнодорожной станции или переезда;

на загородных дорогах в районе острого поворота, где видимость дороги меньше 100 метров;

места, где транспортное средство препятствует движению других автомобилей и пешеходов.

За нарушение этих правил установлен штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимальных заработков, что составляет 255 гривен. В случае повторных нарушений штраф может составить 680 гривен.

Кроме этого, нововведение включает следующие изменения:

Требование включать дневные ходовые огни вне населенных пунктов. Если транспортное средство не оборудовано дневными фарами, разрешается использовать ближний свет фар в течение всего года, а не только в осенне-зимний период. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Запрет перевозить детей до 150 сантиметров без детского автокресла и ремня безопасности в автомобиле. Нарушение этого правила может привести к штрафу от 510 до 850 гривен. Также важно заметить, что перевозить ребенка на заднем сиденье мотоцикла или мопеда полностью запрещено.

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