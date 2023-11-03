Этот амбициозный проект требовал от полтавского энтузиаста много времени, труда и творческого воображения. Сохранив только основную раму автомобиля, мастер внес множество изменений по своему собственному желанию.

Он заменил крылья, капот, багажник и передние решетки, добавил шесть дополнительных воздухозаборников сзади моторного отсека. Самым существенным изменением было перемещение двигателя в середину автомобиля, как это обычно делают в настоящих спорткарах.

В салоне автомобиля мастер установил новую приборную панель, двухспицевой руль, обитый кожей, а также бежевые кожаные сиденья. Переднюю панель он оформил под дерево. Кроме этого, добавил к автомобилю несколько деталей из хрома и алюминия – это якобы должно было подчеркнуть спортивный характер машины.

Самыми ажными были технические модификации. Двигатель был не только перемещен внутрь автомобиля, но также его мощность была повышена до 50 лошадиных сил благодаря установке карбюратора от ВАЗа.

Дополнительно мастер заменил коробку передач, установив пятиступенчатую от ЛуАЗа, а также расширил колесную базу на 110 миллиметров — эти модификации позволили усовершенствовать управляемость и динамику автомобиля. Также установлены широкие и низкопрофильные шины для улучшения сцепления с дорогой.

Источник: wheel news

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