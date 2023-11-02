На своїй сторінці в Instagram Дмитро Комаров анонсував новий документальний цикл "Рік. Херсон", присвячений річниці деокупації Правобережної Херсонщини та міста Херсон.

Дмитро Комаров разом із командою "Світ навиворіт" задокументували всі найважливіші події, починаючи з першого дня після звільнення, а також показали, як сьогодні живе місто.

"Одразу після звільнення Херсону, першими емоціями були страх і шок. Ми їхали через абсолютно розбиті села, де не було нічого живого. Розбиті дороги, заміновані поля. Але Херсон зустрів нас цілим. Скрізь висіли плакати «Россия здесь навсегда». Люди знімали їх в перший же день після звільнення. Скрізь було чути сигнали машин, святкові, щасливі вигуки. І всюди були люди з щасливими очима та усмішками", — пригадує Дмитро Комаров.

За словами ведучого, то було справжнє свято, ніби репетиція нашого Дня перемоги. Водночас прямо на площі, у тій святковій атмосфері, люди розповідали про катування, знущання, затримання і дуже жорстку атмосферу окупації.

Дмитро Комаров розповів, що коли повернувся до Херсона через рік після деокупації, том побачив місто зовсім іншим, розбитим через постійні хаотичні удари окупантів, і відчув увесь біль місцевих мешканців.

"Дуже хочеться, щоб усі ми, всі українці, які живуть в інших містах, пам'ятали про те, що відбувається в Херсоні. Після 11 листопада 2022 року ми вважаємо місто звільненим, але про остаточну перемогу говорити зарано. Там постійні обстріли. Лівовобережна частина Херсонщини – досі під окупацією. Херсонці говорять як один – окупація - страшніша за обстріли. Тому що це повна відсутність свободи. Тому пам'ятаємо про це і допомагаємо кожен, чим може", — додав Дмитро Комаров.

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