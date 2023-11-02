На своей странице в Instagram Дмитрий Комаров анонсировал новый документальный цикл "Год. Херсон", посвященный годовщине деоккупации Правобережной Херсонщины и Херсона.

Дмитрий Комаров вместе с командой "Мир наизнанку" за документировали все важнейшие события, начиная с первого дня после освобождения, а также показали, как сегодня живет город.

"Сразу после освобождения Херсона первыми эмоциями были страх и шок. Мы ехали через совершенно разбитые деревни, где не было ничего живого. Разбитые дороги, заминированные поля. Но Херсон встретил нас целым. Везде висели плакаты «Россия здесь навсегда». Люди снимали их в первый же день после освобождения. Везде были слышны сигналы машин, праздничные, счастливые возгласы. И повсюду были люди со счастливыми глазами и улыбками", - вспоминает Дмитрий Комаров.

По словам ведущего, это был настоящий праздник, словно репетиция нашего Дня победы. В то же время прямо на площади, в той праздничной атмосфере, люди рассказывали о пытках, издевательствах, задержаниях и очень жесткой атмосфере оккупации.

Дмитрий Комаров рассказал, что когда вернулся в Херсон через год после деоккупации, то увидел город совсем другим, разбитым из-за постоянных хаотических ударов оккупантов, и почувствовал всю боль местных жителей.

"Очень хочется, чтобы все мы, все украинцы, живущие в других городах, помнили о том, что происходит в Херсоне. После 11 ноября 2022 года мы считаем город освобожденным, но об окончательной победе говорить рано. Там постоянные обстрелы. Левобережная часть Херсонщины - до сих пор под оккупацией. Херсонцы говорят как один - оккупация страшнее обстрелов. Потому что это полное отсутствие свободы. Поэтому помним об этом и помогаем каждый, чем может", - добавил Дмитрий Комаров.

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