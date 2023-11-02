Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 2 листопада.

Згідно з читанням карт Таро сьогодні – чудовий день для всіх знаків зодіаку.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Іноді парам потрібно щось зробити, щоб додати трохи іскри в їхнє романтичне життя. Сьогодні повсякденна рутина може змусити вас замислитись, а чи не це все, що є у вашому особистому житті.

Так не має бути. Ви знаєте, що любить робити ваш партнер. Чому б не здивувати свою другу половинку побаченням у ресторані чи клубі, де можна змінити обстановку та розважитися?

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута.

На початку ваших стосунків було легше зберігати вірність, але ви всього лише людина, і іноді ви ставите питання, чи переживете ви коли-небудь ще один момент «останнього першого поцілунку» з кимось.

Ідея збитися зі шляху може бути останнім, що ви насправді зробите, але не соромтеся, тому що ваш розум вислизнув у країну «а що, коли».

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута.

Ви є нескінченним джерелом енергії для людей у ​​вашому житті, але навіть кролику-енерджайзеру потрібен час, щоб перезарядити батареї.

Сьогодні, після того як ви виконали всю свою роботу, дозвольте собі трохи насолодитися насилу заробленим часом для відпочинку та розваг. Відпочинок і релаксація - це те, що вам потрібно, а ніч неробства вже давно настав час.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колісниця.

Що таке справжній успіх, якщо ваші дії не відповідають вашим словам? Життя досить складне, коли ми намагаємося подолати звичайні повсякденні проблеми.

Навіщо посилювати ситуацію, живучи чином, який не відповідає вашій системі переконань? Жити у своїй правді непросто, але воно того варте, Раку.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Одна справа – бути наодинці з собою, тому що ти знаєш, що тобі потрібно налаштуватися на свій дух, але це зовсім інша справа, коли твої друзі та сім'я відсутні, коли ти потребуєш їх найбільше.

Сьогоднішній день сильно б'є, коли ти почуваєшся самотнім, але це не те, що ти зробив чи не зробив. Цей тиждень насичений, і незабаром він сповільниться.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Суд у перевернутому положенні.

Закоханість може відчуватися так, ніби ви потрапили в несподівану ситуацію, коли контроль втрачено, і ви не знаєте, що вас вразило.

Поки ви охоплені емоційним поривом, намагайтеся не приймати поспішних рішень. Дозвольте припливу сповільнитися, щоб ви могли ясно бачити і приймати рішення серцем, коли його не підхоплює приплив адреналіну, який називають «любов'ю».

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Терези, це побачення, і вас запросили на побачення з кимось, з ким ви познайомилися в Інтернеті. Ви не впевнені, як все складеться, але сподіватися приємно, чи не так?

Насолоджуйтесь практикою знайомства з кимось і не покладайте надто великих очікувань на майбутнє. Насолоджуйтесь тим, що є зараз.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Маг, перевернута.

Бажання та розмови змусять вас надихнутися майбутнім, але окрім надії на те, що все може бути по-іншому, вирішите, що ви сформулюєте план.

Будьте цілеспрямовані, Скорпіоне. Вам не обов'язково робити все, що задумали, за один день, але знання карти пункту призначення значно полегшить подорож туди.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута.

Очі можуть змусити вас думати, що ваша радість походить від речей, а не від вашої внутрішньої істоти. Не все золото, що блищить і сяє, Саг.

Гроші потрібні, щоб жити хорошим життям, яке ви хочете, але щоб жити по-справжньому, вам потрібно прийняти внутрішній світ, який вільний від усього і, зрештою, є вашим справжнім будинком.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Одне можна сказати напевно: сьогодні підштовхне вас до межі ваших можливостей. Ви оціните весь свій попередній життєвий досвід, застосовуючи практично кожен урок терпіння, який ви засвоїли.

Дивно, як легко можна зберігати спокій, не втрачаючи холоднокровності під тиском.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Вина – це добре. Іноді людина може зробити помилку, навіть не усвідомлюючи, що зробив це. Ваше сумління постійно працює, щоб допомогти вам усвідомити вплив вашого вибору на інших.

Якщо цей набридливий внутрішній голос відмовляється мовчати після того, як ви зробили щось, не ігноруйте його. Знайдіть відповіді, щоб дізнатися чому.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Щодня – це можливість дізнатися про щось нове.

Можливо, вам не вдасться зробити це правильно з першого або навіть з другого разу, але, проявивши трохи практики, рекомендацій та допомоги, вам буде набагато легше вдосконалюватися потроху щодня.

Джерело: yourtango .

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