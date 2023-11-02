Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 2 ноября.

Согласно чтению карт Таро сегодня - отличный день для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Время от времени парам нужно что-то сделать, чтобы добавить немного искры в их романтическую жизнь. Сегодня повседневная рутина может заставить вас задуматься, а не это ли все, что есть в вашей личной жизни.

Так не должно быть. Вы знаете, что любит делать ваш партнер. Почему бы не удивить свою вторую половинку свиданием в ресторане или клубе, где можно сменить обстановку и развлечься?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая.

В начале ваших отношений было легче сохранять верность, но вы всего лишь человек, и иногда вы задаетесь вопросом, переживете ли вы когда-нибудь еще один момент «последнего первого поцелуя» с кем-то еще.

Идея сбиться с пути может быть последним, что вы на самом деле сделаете, но не смущайтесь, потому что ваш разум ускользнул в страну «а что, если».

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Вы являетесь бесконечным источником энергии для людей в вашей жизни, но даже кролику-энерджайзеру нужно время, чтобы перезарядить свои батарейки.

Сегодня, после того как вы выполнили всю свою работу, позвольте себе немного насладиться с трудом заработанным временем для отдыха и развлечений. Отдых и релаксация — это то, что вам нужно, а ночь безделья уже давно пора.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесница.

Что такое настоящий успех, если ваши действия не соответствуют вашим словам? Жизнь достаточно сложна, когда мы пытаемся преодолеть обычные повседневные проблемы.

Зачем усугублять ситуацию, живя образом, который не соответствует вашей системе убеждений? Жить в своей правде непросто, но оно того стоит, Рак.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Одно дело – быть наедине с собой, потому что ты знаешь, что тебе нужно настроиться на свой дух, но это совершенно другое дело, когда твои друзья и семья отсутствуют, когда ты нуждаешься в них больше всего.

Сегодняшний день сильно бьет, когда ты чувствуешь себя одиноким, но это не то, что ты сделал или не сделал. Эта неделя насыщена, и скоро она замедлится.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Суд в перевернутом положении.

Влюбленность может ощущаться так, как будто вы попали в неожиданную ситуацию, когда контроль потерян, и вы не знаете, что вас поразило.

Пока вы охвачены эмоциональным порывом, постарайтесь не принимать поспешных решений. Позвольте приливу замедлиться, чтобы вы могли ясно видеть и принимать решения сердцем, когда его не подхватывает прилив адреналина, называемый «любовью».

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Весы, это свидание, и вас пригласили на свидание с кем-то, с кем вы познакомились в Интернете. Вы не уверены, как все сложится, но надеяться приятно, не так ли?

Наслаждайтесь практикой знакомства с кем-то и не возлагайте слишком больших ожиданий на будущее. Наслаждайтесь тем, что есть на данный момент.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Маг, перевернутая.

Желания и разговоры заставят вас воодушевиться будущим, но помимо надежды на то, что все может быть по-другому, решите, что вы сформулируете план.

Будьте целеустремленны, Скорпион. Вам не обязательно делать все, что задумали, за один день, но знание карты пункта назначения значительно облегчит путешествие туда.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая.

Глаза могут заставить вас думать, что ваша радость исходит от вещей, а не от вашего внутреннего существа. Не все то золото, что блестит и сияет, Саг.

Деньги нужны, чтобы жить хорошей жизнью, которую вы хотите, но чтобы жить по-настоящему, вам нужно принять внутренний мир, который свободен от всего и в конечном итоге является вашим настоящим домом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Одно можно сказать наверняка: сегодняшний день подтолкнет вас к пределу ваших возможностей. Вы оцените весь свой предыдущий жизненный опыт, применяя на практике каждый урок терпения, который вы усвоили.

Удивительно, как легко можно сохранять спокойствие, не теряя хладнокровия под давлением.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Вина – это хорошо. Иногда человек может совершить ошибку, даже не осознавая, что сделал это. Ваша совесть постоянно работает, чтобы помочь вам осознать влияние вашего выбора на других.

Если этот надоедливый внутренний голос отказывается молчать после того, как вы что-то сделали, не игнорируйте его. Найдите ответы, чтобы узнать, почему.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Каждый день – это возможность узнать что-то новое.

Возможно, у вас не получится сделать это правильно с первого или даже со второго раза, но, проявив немного практики, рекомендаций и помощи, вам будет гораздо легче совершенствоваться понемногу каждый день.

Источник: yourtango.

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