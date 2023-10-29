Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, яка є тренером "Голос країни", натякнула, що відбуватиметься у фіналі проекту.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна , яка є тренером "Голос країни", поділилася кадрами лаштунків проекту. Зірка опублікувала відео у своєму ТікТок.

"Ми на низькому старті! Вже завтра фінал "Голос країни". Водночас радісно та сумно. Великі шоу завжди залишають слід приємних спогадів, сплесків адреналіну, яких потім не вистачає. Хочу, щоб мої учасники насолоджувалися моментом, брали максимум і відчували вашу підтримку". Прошу завтра максимально долучатись до голосування, оскільки всі гроші підуть на благодійність", - написала Саніна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Оу, Христина співатиме Біллі Айліш?",

"Як же це все швидко сталося, чекаю дуже завтра",

"Моя улюблена команда!!! І тренер! чекаю!".

Варто зазначити, Юлія Саніна – солістка гурту The Hardkiss. А нещодавно зірка поділилася прем'єрою, розповівши про подвиг енергетиків.

"Минулого року, 10 жовтня, напередодні опалювального сезону, Росія почала здійснювати масовані ракетні атаки по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури України. За офіційною статистикою за 19 місяців повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло 367 енергетиків, 940 осіб отримали поранення. початком нового опалювального сезону, розуміючи виклики та небезпеку, з якими доводиться стикатися енергетикам, ми хочемо ще раз сказати їм: Дякую!", - написала зірка.

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