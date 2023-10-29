Солистка The Hardkiss Юлия Санина, которая является тренером "Голос країни", намекнула, что будет происходить в финале проекта.

Солистка The Hardkiss Юлия Санина, которая является тренером "Голос країни", поделилась кадрами закулисья проекта. Звезда опубликовала видео в своем ТикТок.

"Мы на низком старте! Уже завтра финал "Голос країни". Одновременно радостно и грустно. Большие шоу всегда оставляют след приятных воспоминаний, всплесков адреналина, которых потом не хватает. Хочу, чтобы мои участники наслаждались моментом, брали максимум и чувствовали вашу поддержку. Прошу завтра максимально приобщаться к голосованию, поскольку все деньги пойдут на благотворительность", - написала Санина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оу, Кристина будет петь Билли Айлиш?",

"Как же это все быстро произошло, жду очень завтра",

"Моя любимая команда!!! И тренер! жду!".

Стоит отметить, Юлия Санина - солистка группы The Hardkiss. А недавно звезда поделилась премьерой, рассказав о подвиге энергетиков.

"В прошлом году, 10 октября, в преддверии отопительного сезона, Россия начала осуществлять массированные ракетные атаки по энергетическим объектам критической инфраструктуры Украины. По официальной статистике за 19 месяцев полномасштабной войны во время выполнения своих профессиональных обязанностей погибли 367 энергетиков, 940 человек получили ранения. С началом нового отопительного сезона, понимая вызовы и опасность, с которыми приходится сталкиваться энергетикам, мы хотим еще раз сказать им: Спасибо!", - написала звезда.

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