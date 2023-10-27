У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго", йдуть обшуки.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМДА, обшуки проводить ДБР.

«Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану», - йдеться у повідомленні КМДА.

Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах.

Також наголошується, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

«Київські ТЕЦ є стратегічно важливими об’єктами критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України», - зазначили в КМДА.

Також в КМДА зазначають, що «причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою».

Мовляв, Справа Державного бюро розслідувань не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго". Ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб’єктів.

Додамо, що це вже не перші обшуки у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Підставою цього, як у лютому 2023 року, стали висновки ревізії Державної аудиторської служби України.

Також повідомлялось, що посадовців підприємства запідозрили у корупції. 31 серпня столичні правоохоронці повідомили про підозру директору департаменту КП "Київтеплоенерго" та директору приватного підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі насосів.

За висновками судових товарознавчої та економічної експертиз, сума збитків, завданих територіальній громаді Києва, становить близько 700 тисяч гривень.

ОНОВЛЕННЯ:

ДБР проводить обшуки в адмінбудівлях столичних ТЕЦ за фактом зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання, розповіли в ДБР.

Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення.

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