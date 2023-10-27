В помещениях столичных ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении "Киевтеплоэнерго", идут обыски.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГГА, обыски проводит ДБР.

«Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения», - говорится в сообщении КГГА.

Также работники бюро производят видеосъемку на энергетических объектах.

Также отмечается, что обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла.

"Киевские ТЭЦ являются стратегически важными объектами критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины", - отметили в КГГА.

Также в КГГА отмечают, что «причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна».

Мол, дело Государственного бюро расследований не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго". Определение проведения обыска не включает адреса физического местонахождение энергообъектов.

Это уже не первые обыски в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Основанием для этого, как в феврале 2023 года, стали выводы ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

Также сообщалось, что чиновники предприятия заподозрили в коррупции. 31 августа столичные правоохранители сообщили о подозрении директору департамента КП "Киевтеплоэнерго" и директору частного предприятия по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке насосов.

По выводам судебных товароведческой и экономической экспертиз, сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Киева, составляет около 700 тысяч гривен.

ОБНОВЛЕНИЕ:

ГБР проводит обыски в админзданиях столичных ТЭЦ по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования, рассказали в ГБР.

В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения.

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